Sono 15 gli incendi divampati oggi sul territorio regionale, tre dei quali hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

Canadair in azione nelle campagne di Jerzu, dove lo spegnimento di un vasto incendio è stato coordinato dalla stazione del Corpo forestale di Jerzu, dal Gauf di Lanusei e da tre squadre di Efs di Jerzu, Ulassai e Tertenia. Oltre al Canadair decollato da Olbia, per domare le fiamme si è reso necessario l'intervento di due elicotteri della flotta regionale provenienti dalle basi di Villasalto e Pula.

Gli altri due principali incendi sono divampati nell’agro di Pattada, in località S'Adrimissa, dove sono intervenuti gli elicotteri provenienti dalle basi di Farcala e Anela, e a Tortolì, in località Is Mendulas, dove sono entrati in azione due elicotteri decollati da Villasalto e San Cosimo.