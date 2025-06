Scaduta la misura del divieto di avvicinamento, ha ripreso a perseguitare l’ex moglie ed è stato arrestato dai carabinieri a Capoterra.

In manette è finito un uomo di 65 anni, disoccupato del posto, ora ai domiciliari e con il braccialetto elettronico su disposizione del gip.

Come riportato dai carabinieri, l’indagine che ha portato all’emissione del provvedimento trae origine da una querela presentata lo scorso aprile dalla donna, la quale aveva denunciato una ripresa della condotta vessatoria da parte dell’ex coniuge.

L’uomo, infatti, già in passato era stato denunciato per il medesimo reato e sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, scaduta nel 2023. Secondo quanto riferito dalla vittima, a partire dall’inizio di aprile 2024, l’indagato avrebbe ricominciato a porre in essere comportamenti persecutori: appostamenti, pedinamenti, presenza nei luoghi abitualmente frequentati dalla donna e diffamazioni sui social network.