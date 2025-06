Grave incidente sul lavoro, questo pomeriggio, a Porto Torres. Un autista di un camion è rimasto ferito a causa dello scoppio di uno pneumatico, che lo ha colpito al volto.

L'incidente è avvenuto in un'azienda situata lungo la strada provinciale 34, nella zona industriale di Porto Torres. Mentre stava rimuovendo lo pneumatico dal rimorchio del camion, per cause ancora in fase di accertamento, la gomma è scoppiata, colpendolo in pieno viso.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i carabinieri della locale compagnia e gli ispettori dello Spresal per le verifiche del caso.

L'autista è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.