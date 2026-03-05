Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile comunica che a partire dalle ore 00:00 del 6 marzo 2026 e fino alle ore 21:00 dello stesso giorno è previsto un peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Dalle prime ore della giornata di domani, venerdì 6 marzo 2026, il peggioramento interesserà inizialmente la Sardegna sud-occidentale, con successiva estensione al resto dell’Isola. Le precipitazioni saranno da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati moderati, fino a localmente elevati sulla Sardegna meridionale e sud-orientale.

La componente temporalesca sarà meno rilevante rispetto a quella stratiforme, mentre i fenomeni più intensi sono attesi tra le prime ore del mattino e il pomeriggio. Le ultime elaborazioni dei modelli previsionali indicano una graduale attenuazione dei fenomeni a partire dalla serata.

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha, inoltre, emesso un avviso di criticità per rischio idrogeologico e idraulico valido dalle ore 21:00 del 5 marzo 2026 fino alle ore 23:59 del 6 marzo 2026.

Nel dettaglio:

• codice ARANCIO (criticità moderata) per rischio idrogeologico e codice GIALLO (criticità ordinaria) per rischio idraulico sull’area di allerta Flumendosa Flumineddu;

• codice GIALLO (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sull’area di allerta Montevecchio Pischinappiu;

• codice ARANCIO (criticità moderata) per rischio idrogeologico sulle aree di allerta Iglesiente e Campidano.

Previsioni in Sardegna per sabato 7 marzo 2026 (Fonte Arpas)

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli o localmente moderati. Attenuazione dei fenomeni dalla serata.

Temperature: minime in lieve calo, massime in aumento. Venti: deboli in prevalenza dai quadranti orientali. Mari: generalmente mossi.

Tendenza in Sardegna per i giorni successivi

Le giornate di domenica e lunedì saranno caratterizzate da cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio, con cumulati deboli principalmente nelle ore centrali delle giornate. Le temperature minime tenderanno ad una diminuzione, mentre le massime ad un aumento. I venti soffieranno deboli in prevalenza dai quadranti orientali. Mari saranno da poco mossi a mossi.