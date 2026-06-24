Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 23 giugno, lungo la SP 11, nei pressi del ponte della diga di Santa Chiara, tra i comuni di Ula Tirso e Busachi, in provincia di Oristano.

L’allarme è scattato intorno alle 19:10, quando una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Abbasanta è intervenuta sul posto per prestare soccorso a una conducente rimasta coinvolta in un sinistro.

Per cause ancora in fase di accertamento, la donna ha perso il controllo della propria utilitaria, andando a urtare violentemente contro la barriera stradale.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’incidente. Le operazioni si sono protratte per circa un’ora.

Secondo le prime informazioni, la conducente avrebbe riportato ferite lievi. È stata comunque affidata al personale sanitario e trasportata in ospedale in via precauzionale per ulteriori accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.