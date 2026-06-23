Cagliari si appresta a diventare il centro delle iniziative del Sardegna Pride 2026, in programma dal 25 al 27 giugno. La manifestazione, che quest'anno si presenta con il motto "La forza del disordine", intende ribadire il valore della libertà di espressione, della visibilità delle persone LGBTQIA+ e del diritto a manifestare il proprio dissenso.

Fulcro dell'evento sarà il Parco della Musica, che per tre giorni ospiterà il Pride Park, uno spazio aperto alla cittadinanza pensato per accogliere attività culturali, artistiche, sportive e sociali. Il programma prevede incontri pubblici, presentazioni di libri, laboratori, momenti di confronto, spettacoli e appuntamenti musicali.

L'edizione 2026 è dedicata ad Anna Corona, figura storica dell'associazionismo per i diritti LGBTQIA+, scomparsa recentemente. Il Coordinamento Sardegna Pride ha scelto di renderle omaggio nominandola simbolicamente madrina della manifestazione. Fondatrice di AGedO Cagliari e attivista di ARC, Corona viene ricordata come un punto di riferimento per numerose famiglie che hanno sostenuto il percorso di figli e figlie LGBTQIA+, distinguendosi per il suo impegno a favore dell'inclusione e dei diritti civili.

Il Pride Park sarà aperto giovedì 25 e venerdì 26 giugno a partire dalle 17.30, mentre sabato 27 giugno le attività prenderanno il via dalle 16. In calendario figurano laboratori dedicati ai più piccoli, iniziative promosse da Famiglie Arcobaleno, attività creative, sessioni di yoga e momenti di sensibilizzazione. Presente anche Lila Cagliari, che offrirà test HIV gratuiti e attività informative sulla prevenzione.

Il momento più atteso sarà quello di sabato con la tradizionale parata conclusiva. Il concentramento dei partecipanti è previsto al Parco della Musica, dove verrà letto il Documento Politico Unitario del Coordinamento Sardegna Pride. Da lì partirà il corteo che, attraverso un percorso di circa sei chilometri, attraverserà il centro del capoluogo riportando simbolicamente la manifestazione in via Roma, una delle strade più rappresentative di Cagliari. Migliaia di persone sono attese per una giornata all'insegna della partecipazione, della musica e delle rivendicazioni per i diritti civili.