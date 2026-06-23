Incidente stradale nel primo pomeriggio ad Alghero, dove tre mezzi sono rimasti coinvolti in uno scontro avvenuto in via Don Minzoni. L'allarme è scattato intorno alle 13:30, quando sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Alghero.

Per cause ancora in fase di accertamento, nell'incidente sono rimasti coinvolti un'auto, una moto e una betoniera. All'arrivo dei soccorritori, i feriti erano già assistiti dal personale sanitario del 118, che ha provveduto a effettuare le prime cure e al successivo trasferimento al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

I vigili del fuoco hanno quindi avviato le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell'area interessata dall'incidente, al fine di evitare ulteriori rischi per la circolazione e per gli utenti della strada.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. Le cause dell'incidente sono attualmente al vaglio degli investigatori.