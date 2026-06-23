Paura nel pomeriggio lungo la strada statale 131, dove un'automobile si è ribaltata sulla carreggiata causando il ferimento dei due occupanti.

L'incidente si è verificato intorno alle 15:20 al chilometro 145 della 131 in direzione Sassari. Per cause ancora in fase di accertamento, una BMW Serie 1 ha perso il controllo finendo per capovolgersi sulla sede stradale.

Sul posto è intervenuta la squadra 7A del distaccamento dei vigili del fuoco di Macomer, che ha provveduto alle operazioni di soccorso e alla messa in sicurezza del veicolo e dell'area interessata dall'incidente.

I due occupanti dell'auto sono stati soccorsi dal personale sanitario e successivamente trasportati all'ospedale di Sassari per gli accertamenti e le cure del caso. Al momento non sono state rese note le loro condizioni.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico dalle forze dell'ordine, che hanno effettuato gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.