Un incendio è divampato nel territorio comunale di Barrali, in località Monte Onugu, rendendo necessario l'intervento dei mezzi antincendio regionali.

Per contenere l'avanzata delle fiamme, il Corpo Forestale ha disposto l'impiego di un elicottero decollato dalla base operativa di Villasalto, impegnato nelle operazioni di spegnimento dall'alto a supporto delle squadre a terra.

Sul luogo dell'incendio è presente anche il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Dolianova, che sta coordinando gli interventi e monitorando l'evoluzione del rogo.

Al momento non sono state diffuse informazioni sull'estensione dell'area interessata né sulle cause che hanno originato l'incendio.