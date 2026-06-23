Tragedia nel primo pomeriggio a Cala Cartoe, lungo la costa di Dorgali, dove un turista portoghese di 27 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore.

L'allarme è scattato poco dopo le 13, quando gli amici del giovane, che da circa due ore non avevano più sue notizie e non riuscivano a contattarlo, hanno richiesto l'intervento dei soccorsi. Immediatamente sono state avviate le ricerche, alle quali hanno preso parte i carabinieri e la Guardia costiera.

Dopo alcuni momenti di apprensione, il 27enne è stato trovato riverso sugli scogli. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118, che hanno tentato ogni possibile manovra di soccorso, ma per il giovane non c'era ormai più nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso, avvenuto a seguito di un arresto cardiaco.

Si tratta del secondo episodio mortale legato a un malore registrato oggi in Sardegna. In mattinata, infatti, un uomo di circa 70 anni aveva perso la vita nelle acque del Poetto di Quartu Sant'Elena, dopo essersi sentito male mentre faceva il bagno. Anche in quel caso i tentativi di rianimazione si erano rivelati inutili.