Oltre all'incendio a Nurri, il Corpo Forestale della Sardegna è stato impegnato nel pomeriggio di oggi, martedì 23 giugno 2026, nelle operazioni di spegnimento di un incendio divampato nelle campagne di Bolotana, in località R. S’Erinosu.

Sul posto è intervenuto il Corpo Forestale con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Farcana. Le attività di coordinamento delle operazioni a terra e dei mezzi aerei sono affidate al DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Bolotana.

A causa dell’evoluzione dell’incendio e della necessità di rafforzare il dispositivo antincendio, è stato richiesto anche l’intervento di un secondo elicottero proveniente dalla base del Corpo Forestale di Anela.

Le squadre hanno operato per contenere il fronte del fuoco e limitare i danni al territorio.