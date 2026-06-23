Una pescata spettacolare nel Golfo di Arbatax: protagonista un giovane pescatore, Federico Doneddu, barbiere di Cardedu. Era uscito in gommone col padre per l'ennesima battuta di pesca tutta in famiglia, quando qualcosa di grosso ha abboccato la lenza. Da quel momento è iniziata una lotta, durata ore, fra il pescatore e il "gigante" marino. Dopo oltre tre ore un tonno da 168 kg è sbucato fuori dall'acqua.

Un'emozione incredibile per i due pescatori, padre e figlio, che lo stesso Federico ha condiviso ai microfoni di Sardegna Live: "Con mio padre usciamo sempre insieme. Quando il tonno ha abboccato ho combattuto per tre ore e mezza e non ci siamo nemmeno potuti scambiare la cintura. Da subito, quando ho visto che aveva preso 500 metri di filo, ho capito che si trattava di un pesce di oltre 100 kg, e mentre lo tiravo su mi rendevo conto di quanto grande fosse".

Non è la prima volta che i due incappano in una simile esperienza, ma la prima non fu così fortunata: "Un'altra volta aveva abboccato uno da 120 kg, ma purtroppo lo avevamo perso per errore. Fortunatamente stavolta è andata bene, a mio padre ho detto subito: 'Questo è più grosso dell'altro'".

Una pescata da record? Il ragazzo è rimasto sorpreso quando al suo telefono sono arrivate numerose chiamate in cui gli interlocutori assicuravano: "A livello di pesca sportiva è la più grande pescata registrata in zona", riferiscono alcuni pescatori. "Prima di questo il più grande era stato da 150 kg", hanno infine rivelato al giovane, ancora incredulo.