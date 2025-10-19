Un drammatico incidente è costato la vita a un ragazzo di 20 anni di Ghilarza. Il giovane si trovava a bordo di un’auto insieme a tre amici quando, nel corso della notte, il veicolo è uscito di strada in una curva sulla provinciale 15, poco prima dell’ingresso di Nughedu Santa Vittoria.

L’impatto è stato violento e fatale per il ventenne. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso del ragazzo. Uno dei suoi amici è rimasto ferito e trasportato in ospedale, mentre gli altri due passeggeri, pur sotto shock, sarebbero rimasti illesi.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Abbasanta, che hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.