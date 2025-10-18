Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale ex 125, al chilometro 112+600, dove due auto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto, avvenuto intorno alle 13, ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lanusei.

A bordo di una Fiat Punto viaggiava una giovane donna originaria di Jerzu, insieme alla sua bambina di appena nove mesi. La conducente, rimasta incastrata tra le lamiere, è stata estratta dal personale del 115 e affidata ai sanitari. È stata poi trasportata in elicottero all’ospedale Brotzu di Cagliari. La piccola, illesa, è stata immediatamente affidata ai nonni.

Nell’altra vettura, una Ford Fiesta, si trovavano due persone, anch’esse di Jerzu, che sono state trasportate in codice rosso all’ospedale di Lanusei.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze, l’elisoccorso e i carabinieri del nucleo radiomobile di Jerzu, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.