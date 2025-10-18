Momenti di tensione la scorsa notte a Porto Torres, dove i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un uomo accusato di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

L’allarme è scattato dopo una segnalazione alla Centrale Operativa: secondo quanto riferito un individuo, in evidente stato di alterazione, stava urlando frasi sconnesse disturbando la quiete della zona. Quando i militari sono arrivati sul posto, hanno immediatamente riconosciuto l’uomo, già noto per comportamenti simili.

Nel tentativo di riportare la calma, i carabinieri — affiancati dai sanitari del 118 — hanno provato a instaurare un dialogo con lui, ma l’uomo avrebbe ignorato ogni invito a tranquillizzarsi. Poco dopo è rientrato in casa e ne sarebbe uscito impugnando un grosso coltello, che avrebbe puntato contro i militari. I carabinieri sono riusciti a indietreggiare in tempo, evitando conseguenze gravi.

Dopo aver conficcato il coltello nel cancello in legno della sua abitazione, l’uomo è stato bloccato e disarmato dai militari, che lo hanno quindi arrestato. Su disposizione della Procura di Sassari, l’arrestato è stato trattenuto in caserma in attesa dell’udienza di convalida, durante la quale il giudice ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di dimora nel Comune di Porto Torres e la permanenza notturna in casa dalle 20 alle 7. Il coltello è stato sequestrato.