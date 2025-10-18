Chiara Appendino si è dimessa dal ruolo di vicepresidente del Movimento 5 stelle. L'annuncio della deputata durante un intervento al Consiglio nazionale del partito. La decisione dell'ex sindaca di Torino dopo il confronto con il segretario Giuseppe Conte.

Soltanto pochi giorni fa, Appendino aveva espresso dubbi sulla direzione del M5s dopo i deludenti risultati alle regionali nelle Marche, in Calabria e in Toscana, senza ricevere molto sostegno dallo zoccolo duro pentastellato. In particolare, aveva criticato un eccessivo atteggiamento accomodante del Movimento nei confronti del Partito Democratico.

“È tempo di rimetterci tutti in discussione”, ha dichiarato nel suo intervento al Consiglio Nazionale. Una scelta che arriva in un momento cruciale: nel prossimo weekend si terrà infatti la votazione sul secondo mandato di Giuseppe Conte da presidente del Movimento, anche se l'ex premier è l'unico candidato in corsa.