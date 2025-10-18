Grave episodio questo pomeriggio sull'ex statale 131 per Porto Torres, dove un'auto avrebbe causato l'incidente di un motocarro.

All'altezza del bivio per Sorso, il mezzo con a bordo soltanto il conducente sarebbe stato speronato da una vettura, poi fuggita.

L'impatto è stato violento e l'uomo alla guida è rimasto ferito in modo grave. Sul posto è giunto l'elisoccorso dell'Areus che ha trasportato il malcapitato al Santissima Annunziata di Sassari.

L'uomo ha riportato fratture alle gambe e un trauma cranico facciale. Si indaga.