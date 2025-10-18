Una violenta lite fra giovani sfociata nel sangue nella serata di oggi a Cagliari. I Carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione di Stampace sono intervenuti in via Sicilia, all’incrocio con via Napoli, dopo la segnalazione di una rissa in corso.

All’arrivo dei militari, un ragazzo cagliaritano è stato trovato ferito al torace e a un braccio, colpito con un’arma da taglio. Il giovane è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Sul caso indagano i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e risalire all’autore del ferimento.