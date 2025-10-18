Ennesimo botta e risposta fra Elly Schlein e Giorgia Meloni. Al congresso del Pse, ad Amsterdam, la leader del Pd interviene affermando: "In Italia c'è un'estrema destra al governo che sta tagliando la spesa pubblica, la sanità, la scuola, sta bloccando le nostre proposte di salario minimo. Stanno producendo solo propaganda, odio e polarizzazione. La settimana scorsa Meloni a Firenze ha detto che l'opposizione è peggio di Hamas. Voglio solidarizzare con Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato terribile: la libertà e la democrazia sono a rischio quando l'estrema destra è al governo".

Immediata la replica della premier, che sui social ha scritto: "Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein, che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla Nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare".

E ancora Schlein, sui social: "Meloni spieghi perché dovevate aumentare le pensioni minime e invece le avete aumentate di un euro e cinquanta, perché con la sua Manovra si andrà in pensione più tardi, spieghi perché non c'è uno straccio di politica industriale, spieghi alle imprese perché pagano bollette tre volte quelle che pagano le imprese tedesche, spagnole o francesi. Parliamo dei problemi degli italiani, basta vittimismo".