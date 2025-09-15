La Polizia di Stato di Oristano ha denunciato all’Autorità Giudiziaria l’autore di un furto avvenuto il 15 agosto scorso nell’appartamento di un noto professionista della città.

Si tratta di un pluripregiudicato residente in un paese della provincia, già noto alle forze dell’ordine per reati simili. L’uomo, dopo aver tentato senza successo di introdursi in altre abitazioni, secondo la ricostruzione aveva approfittato dell’assenza dei proprietari per forzare la porta d’ingresso di un appartamento non chiuso con le mandate di sicurezza, riuscendo a portar via una grande quantità di gioielli dopo aver rovistato nelle stanze.

Le indagini, condotte dagli agenti della Squadra Mobile, hanno consentito di risalire rapidamente al responsabile. Decisiva è stata l’analisi delle registrazioni delle telecamere comunali e di quelle del condominio preso di mira, oltre ai rilievi effettuati dalla Polizia Scientifica, che ha raccolto impronte utili sul luogo del furto.

Su disposizione della Procura, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione. L’operazione ha permesso di recuperare l’intera refurtiva, che nei prossimi giorni sarà restituita ai legittimi proprietari.