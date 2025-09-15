La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un uomo di Sassari.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, dopo aver per diverso tempo messo in atto comportamenti persecutori, con minacce di morte e di attentati, si è presentato nel pomeriggio all’interno di un’agenzia immobiliare. Vantando un credito inesistente, avrebbe tentato di rapinare il denaro in possesso di una dipendente e del titolare, minacciandoli con un coltello a serramanico di grosse dimensioni.

Il pronto intervento di una pattuglia della Squadra Mobile, che si trovava nelle vicinanze, ha impedito che la situazione degenerasse: gli agenti hanno raggiunto e disarmato l’uomo, ponendo fine al tentativo di rapina.

Dopo l’arresto, l’indagato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Sassari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.