Un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Bosa e dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile di Macomer con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Oristano su richiesta della locale Procura, dopo l'ennesimo episodio compiuto nei confronti dell’ex compagna. Secondo quanto accertato dalle indagini, l'indagato, sin dal 2018, avrebbe sottoposto la donna a continue violenze fisiche e verbali, commesse anche in presenza dei figli minori della coppia.

L'uomo è arrivato a minacciare di morte la vittima nel caso avesse deciso di rivolgersi ai carabinieri.

L'ultimo episodio pochi giorni fa, sempre a Bosa: l'uomo si è presentato sotto casa della donna e l'ha insultata per aver frequentato un bar. A quel punto, per tutelare la vittima, per l'uomo è scattato l'arresto. Ora si trova nel carcere di Massama, a Oristano.