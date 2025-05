Parte domani, sabato 17 maggio, con una fiaccolata notturna per ricordare tutte le vittime dell’omotransfobia Lgbt, l’edizione 2025 di Queeresima. Quaranta giorni di eventi, incontri e manifestazioni, che culmineranno il 28 giugno con il Sardegna Pride a Sassari.

Il progetto è ideato e curato dall’associazione culturale e di volontariato ARC Odv di Cagliari.

“Quelli che la nostra comunità vive da qualche anno a questa parte sono tempi minacciosamente regressivi – spiegano gli organizzatori nel manifesto politico –. Lo vediamo innanzitutto nel nostro Paese, dove, ispirati da toni, da iniziative pubbliche e da orientamenti ideologici reazionari, quando non esplicitamente di estrema destra, hanno ricominciato ad aumentare sensibilmente i casi di violenza contro le persone queer, di aggressioni e bullismo in ambito scolastico, di pratiche di emarginazione e di rigetto nei contesti professionali e sportivi, di recriminazioni morali: una pericolosa pressione sociale che si credeva, forse ingenuamente, di aver archiviato come esito di decenni di lotte e di impegno culturale a tutti i livelli”.

Domenica 18 maggio si terrà La festa delle famiglie in piazza Garibaldi a Cagliari, con giochi e picnic promossi da Famiglie Arcobaleno. Il 24 maggio, in programma un torneo femminile di padel a sostegno del Pride, con animazione, dj set, sponsor e associazioni.