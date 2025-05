Giovedì 29 maggio Giuseppe Conte sarà a Nuoro per la chiusura politica della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle, in vista del voto per le amministrative dell’8 e 9 giugno.

Con il presidente pentastellato ci saranno la governatrice Alessandra Todde, il senatore e coordinatore regionale del Movimento, Ettore Licheri, e il candidato sindaco Emiliano Fenu, sostenuto da tutto il campo largo.

La sfida per il governo della città vede contrapporsi Fenu e Giuseppe Luigi Cuccu, leader di Azione in Sardegna, già senatore con il Pd e poi con Italia Viva, ora alla guida di una coalizione civica di centrodestra.

In corsa anche Lisetta Bidoni, con Progetto per Nuoro, e Domenico Mele, candidato di Democrazia Sovrana Popolare.