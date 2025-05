Torna in carcere Paolo Randaccio, il 70enne che quattro anni fa uccise la moglie a Quartucciu: deve scontare oltre otto anni di reclusione.

Questa mattina i carabinieri della stazione di Mandas hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Cagliari nei confronti dell’uomo, già riconosciuto colpevole dell'omicidio della moglie e di precedenti, prolungati maltrattamenti in ambito familiare.

L'uomo, rintracciato nella sua abitazione di via Garibaldi, dovrà espiare una pena residua complessiva di otto anni, tre mesi e sette giorni di reclusione, stabilita in via definitiva a seguito del cumulo delle condanne pronunciate dai giudici di merito e divenute irrevocabili.

La vicenda risale al 9 settembre 2021: il pensionato colpì a morte la consorte nel loro appartamento a Quartucciu. Fu lui stesso, subito dopo, a telefonare al 112 e ad attendere i militari dell'Arma sul pianerottolo: i carabinieri della Stazione di Selargius e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cagliari lo arrestarono in flagranza.

L'inchiesta ricostruì non solo le modalità dell'omicidio, ma anche un lungo quadro di violenze psicologiche e fisiche maturate negli anni precedenti. Oggi, completate le procedure di rito, l'arrestato è stato portato nel carcere di Uta, dove sconterà la pena definitiva.