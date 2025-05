Traffico bloccato nella tarda serata di ieri sulla Strada Provinciale 27, a Villagrande Strisaili. Un trattore agricolo si è ribaltato da un pianale semirimorchio che lo trasportava ed è finito in strada.

L’incidente è avvenuto intorno alle 21:30. Sul posto è intervenuto la squadra dei Vigili del fuoco di Lanusei ma è stato necessario l’invio sul posto di una gru dal comando di Oristano, che è riuscita a rimettere in strada il mezzo agricolo per rimuoverlo successivamente.

L’intervento si è concluso dopo alcune ore, intorno alle 3:30. Sul posto erano presenti anche i carabinieri di Lanusei per i rilievi e per accertare le cause del sinistro.