È stata inaugurata oggi e riaperta al traffico la strada provinciale 46 che collega Gonnostramatza con la statale 131 “Carlo Felice”, all’altezza dello svincolo al km 57,700.

La tratta di circa cinque chilometri attraversa i territori dei comuni di Gonnostramatza, Collinas e Sardara, ricadendo nelle province di Oristano e del Sud Sardegna.

Alla cerimonia di apertura hanno partecipato l’assessore regionale dei Lavori pubblici, la sindaca di Gonnostramatza Maria Agnese Abis e il commissario straordinario della Provincia di Oristano Battista Ghisu.

"L'attenzione del mio assessorato è per tutte le strade – ha dichiarato l’assessore – sia le grandi opere che quelle locali, più piccole, ma che rappresentano per il territorio in cui insistono un'importanza strategica."

L’intervento ha riguardato la messa in sicurezza e la riqualificazione della strada consortile, realizzato grazie a un finanziamento di 5 milioni di euro del Piano regionale delle infrastrutture.

"Ora è pronta e soprattutto sicura. Anche in questo caso è stata determinante la proficua collaborazione tra assessorato, Unione dei comuni, sindaci, Provincia e l'impresa", ha aggiunto.

"Per troppo tempo la nostra regione ha patito l'isolamento dei territori, soprattutto di quelli più piccoli. È tempo di cambiare passo", ha concluso.