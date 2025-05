Nella propria attività specializzata nel mercato di prodotti agricoli vendeva sottobanco anche droga. La Polizia di Oristano ha scoperto e denunciato la titolare, una donna di 60 anni.

Il via vai continuo e insolito di studenti e minorenni verso l’attività commerciale ha portato la Polizia ad avviare le indagini. Con la collaborazione della squadra amministrativa della Pasi, gli agenti della Squadra Mobile hanno proceduto con una perquisizione dei locali e con l'acquisizione di tutta la documentazione presente al suo interno.

Nel retrobottega la Polizia ha trovato una decina di barattoli, non sigillati, contenenti infiorescenze di marijuana, dai quali si è potuto evincere come ci fosse la vendita sfusa sia di marijuana sia di hashish, di diverse qualità. Per questo motivo, la 60enne titolare dell'attività commerciale è stata denunciata per vendita illegale di marijuana e hashish sative. Le sostanze, circa mezzo chilo in tutto, sono state sequestrate.