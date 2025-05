Bufera nel Pd sardo dopo un commento scritto sui social dal consigliere comunale di Cagliari, Davide Carta, contro Piero Fassino.

In un post in cui si commentava il comportamento in Parlamento dell'esponente dem durante il minuto di silenzio per le vittime di Gaza, Carta ha scritto: “ad ammazzarlo non si fa peccato”, riferito a Fassino.

Un commento che ha acceso le polemiche, con lo stesso deputato dem intervenuto pubblicamente. “Un consigliere comunale, per di più del mio stesso partito, si permette di usare parole così gravi e inqualificabili? - ha scritto Fassino -. È motivo di sconcerto, ma soprattutto di preoccupazione. E oggi mi chiedo in che mani sia il gruppo consigliare del Pd cagliaritano”.

Sul caso è intervenuto il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, che è anche segretario del Pd sardo. “Esprimo a nome mio e di tutta la comunità democratica piena solidarietà all'amico e compagno Piero Fassino per le inopportune parole del consigliere Davide Carta. È stata un'uscita infelice, e mi auguro che le scuse di Carta a Fassino possano mettere fine a questa vicenda”.

Scuse arrivate a stretto giro: “Rivolgo le mie scuse formali e sincere a Piero Fassino per il commento che ho postato sui social network. Le parole che ho usato, al di là della diversità di vedute che ho con il deputato Pd, sono sbagliate e non rappresentano lo spirito con cui il partito democratico, sia a livello nazionale che locale, si impegna e fa politica”.

Secondo il deputato di Fratelli d'Italia, Mauro Malaguti “si devono rimpiangere molto i tempi e lo stile che avevano Berlinguer e Almirante quando si confrontavano, pur aspramente, ma sempre nel rispetto reciproco. Oggi per qualche nuova leva della politica sembra più comune il ricorso agli insulti e alla denigrazione degli avversari e, evidentemente, talvolta persino dei colleghi. Da avversario politico esprimo dunque la mia piena solidarietà all'onorevole Fassino”.