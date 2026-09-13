Martedì 15 settembre, presso l'Hotel Anfora lungo la statale 131 a Tramatza, si terrà un'assemblea generale dei pastori sardi alle 10:30, per discutere della prossima campagna lattiero-casearia e, in particolare, della situazione dei prezzi del latte ovino e caprino.

Si tratta di un momento significativo, a sette anni dalle proteste che scossero il mondo agricolo con rivolte, manifestazioni eclatanti e blocchi stradali con il latte versato a terra.

Durante l'assemblea, verranno affrontate anche questioni cruciali legate alla politica agricola comune (Pac) per il periodo 2023-2027 e la nuova programmazione per il periodo 2028-2034. Inoltre, si discuterà della situazione del comparto bovino, con particolare attenzione al blocco delle movimentazioni dovuto ai focolai di dermatite bovina. Infine, saranno analizzati i prezzi dei cereali in Sardegna, insieme alla problematica della lingua blu e ad altre malattie che colpiscono gli animali.