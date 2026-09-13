Ennesima giornata di fuoco in Sardegna, dove un incendio è divampato nel territorio comunale di Sassari, in località Azienda Zirra, e sono in corso le operazioni di spegnimento.

Sul posto sono impegnate le squadre dell'Agenzia Forestas e i Vigili del Fuoco, insieme alle squadre dei Barracelli di Sassari e ai volontari della Protezione civile di Alghero, impegnati nelle attività di supporto a terra.

A supporto delle operazioni è stato inoltre disposto l'impiego di un velivolo della flotta regionale antincendio. L'elicottero, proveniente dalla base elicotteristica del Corpo Forestale di Bosa, sta operando a supporto delle squadre impegnate a terra.