Coinvolto in un incidente stradale a Milano Daniel Maldini, calciatore del Cagliari figlio di Paolo, che ieri sera ha segnato il rigore decisivo contro l'Atalanta,

Il sinistro, fortunatamente non grave, si è verificato alle prime ore del mattino di oggi, domenica 13 settembre, in via Caracciolo e ha coinvolto altre 5 persone, tutte con ferite lievi.

Maldini, che compirà 25 anni tra un mese, è stato trasportato in ospedale insieme agli altri coinvolti per accertamenti medici, mentre uno dei feriti è stato curato sul posto. Le autorità stanno attualmente indagando sull'accaduto per comprendere meglio la dinamica dell'incidente.