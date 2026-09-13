Lei dispersa mentre lui dichiarato cerebralmente morto: è una tragedia che lascia senza fiato quella che coinvolge una giovane coppia di appena 25 e 26 anni e che è avvenuto all'alba di ieri, sabato 12 settembre, a Venezia.

Sean Michieli, pescatore di 25enne, è rimasto gravemente ferito nello schianto tra il suo barchino e un taxi acqueo nel canale Tessera. Come riporta Repubblica, il giovane è stato soccorso e trasportato all’ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per il grave trauma cranico riportato nell’impatto. Le sue condizioni sono rimaste critiche e, nelle ultime ore, i medici hanno dichiarato la morte cerebrale.

Intanto, non si hanno ancora notizie della moglie, Gabriella Elorriga Querino Ferreira, 26 anni, che risulta dispersa dal momento dello schianto e da ieri sono in corso le ricerche nelle acque della laguna.

Carabinieri e Vigili del fuoco stanno perlustrando la zona, anche con l'impiego dei sommozzatori. Le operazioni proseguono senza sosta per cercare di individuare la giovane donna. Previsto anche l'utilizzo dell'elicottero e, se necessario, di moto d'acqua.