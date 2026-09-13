Tragico incidente stradale nella notte alle porte di Serramanna, dove un giovane di 17 anni, Federico Chia, è morto in seguito alla caduta da uno scooter, dove si trovava a bordo insieme a un amico di 15 anni, rimasto ferito e che, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Le cause della caduta sono ancora in fase di accertamento.

La notizia ha gettato nello sconforto l'intera comunità di Serramanna. In segno di lutto sono stati annullati il festival Strangius e tutte le iniziative pubbliche previste.

Il sindaco di Serramanna, Gabriele Littera, ha espresso il dolore della comunità con un messaggio pubblicato sui social, "Sgomenti e profondamente addolorati per quanto accaduto questa notte - scrive in un post su Facebook il sindaco di Serramanna Gabriele Littera - Una vita di appena diciassette anni è stata spezzata. Un altro giovanissimo, di soli quindici anni, sta combattendo e a lui rivolgiamo tutta la nostra speranza, affinché possa superare questo momento drammatico. Siamo vicini con tutto il cuore ai genitori, ai familiari e agli amici, ai compagni di scuola e a tutti coloro che oggi sono travolti dal dolore. Ai nostri ragazzi voglio dire: aggrappatevi alla vita. Custoditela, proteggetela, non abbiate paura di chiedere aiuto e sostenetevi gli uni con gli altri. La vita, la nostra unica vita, è un bene immenso e fragile, e ciascuno di voi è prezioso per tutta la nostra comunità: non dovete andarvene!".