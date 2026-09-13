La Nave Vespucci ha fatto ritorno in Italia dopo aver completato la Campagna Nord America, partita il 9 maggio scorso da Genova. Dopo essere stata in navigazione al largo della Sardegna proveniente da Cadice, in Spagna, ha attraccato al molo Ichnusa del porto di Cagliari per accogliere i circa 10.000 visitatori che avranno l'opportunità di ammirarla nei prossimi due giorni, fino al 15 settembre.

"Direi che questo tour è andato bene. Un tour che ci ha portato al di là dell'Atlantico, negli Stati Uniti per onorare il 250/o anniversario dell'indipendenza americana. Quindi 3 tappe negli Usa: Baltimora, New York, Boston, con parata navale il 4 luglio sotto la Statua della Libertà sul fiume Hudson. Dopodiché ci siamo spostati più a nord in Canada per onorare un altro invito, quello del Rendez-vous naval de Québec, insieme ad altre navi in Canada e poi la traversata di ritorno. Quindi dopo 4 mesi di nuovo in Italia, Cagliari prima tappa, chiaramente felici per come è andata la campagna in Nord America e per essere tornati di nuovo in casa, insomma tra gli italiani", ha detto il comandante di Nave Vespucci, il Capitano di Vascello Nicasio Falica.

In particolare il percorso che ha portato l'equipaggio del veliero (circa 220 militari ai quali in estate si aggiungono circa 150 allievi) al di là dell'Oceano, da Tenerife, l'ultima tappa europea nelle Isole Canarie, agli Stati Uniti è stato lungo. "Ventinove giorni - ricorda il comandante - la tratta più lunga nella storia di nave Amerigo Vespucci, che abbiamo voluto fare a vela, che è il modo in cui è stata concepita questa nave. E così siamo andati a cercare i venti alisei per cui siamo dovuti andare molto a sud, quindi una tratta inizialmente di 3000 miglia è diventata una di 4000 miglia per andare a cercare il vento. Ma questo ci ha permesso di arrivare veleggiando dall'altra parte dell'Atlantico e anche con un giorno di anticipo".

Un Tour mondiale presentato nel mese di settembre 2025 da Guido Crosetto, Ministro della Difesa, promosso dal ministero e dalla Marina Militare, realizzato da Difesa Servizi spa in collaborazione con i ministeri degli Esteri, della Cultura, dello Sport e delle Disabilità, che si concluderà a Trieste durante la Barcolana a ottobre, dopo aver fatto tappa a Venezia (dal 2 al 7 ottobre), Napoli in occasione delle regate preliminari dell'America's Cup e a Castellammare di Stabia, dove è stato costruito il veliero, dal 17 al 19 settembre.