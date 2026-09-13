È scappato in bicicletta, ma la sua fuga è finita presto: nei guai un 47enne di Cagliari, arrestato durante la notte scorsa dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso.

I militari sono intervenuti dopo una segnalazione e hanno sorpreso l'uomo mentre tentava di allontanarsi in sella a una bicicletta.

Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire quanto sarebbe accaduto poco prima. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, il 47enne avrebbe avuto accesso, previa effrazione della porta d'ingresso, agli uffici della Isgas di via Pisani, da dove avrebbe asportato la bicicletta.

La fuga, però, è stata interrotta dall'intervento dei militari, che hanno fermato l'uomo.

Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Cagliari, il 47enne sarà processato con rito direttissimo.