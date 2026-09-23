Circa 40 chilogrammi di prodotto ittico e un gommone di circa tre metri sono stati sequestrati dai Carabinieri nelle zone lacustri del territorio di Arborea, nell’ambito dei controlli contro il bracconaggio ittico.

L’intervento è avvenuto nelle prime ore della mattinata del 22 settembre, intorno alle 4, quando i militari della Stazione Carabinieri di Riola Sardo, impegnati nei servizi di vigilanza e controllo del territorio, hanno individuato due persone intente nell’attività di pesca all’interno dell’area lacustre.

Nel corso degli accertamenti, come riferito dai Carabinieri, i due sono stati trovati in possesso di circa 40 chilogrammi di pesce, ritenuto illecitamente pescato. L’attività sarebbe stata effettuata anche attraverso l’utilizzo di un gommone della lunghezza di circa tre metri.

Nei confronti delle due persone sono state quindi contestate le violazioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia di pesca e tutela della fauna ittica.

Il prodotto ittico rinvenuto e l’imbarcazione utilizzata sono stati sottoposti a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

L’operazione rientra nell’intensificazione dei servizi di prevenzione disposta nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto di Oristano Paolo Corritore, con l’obiettivo di contrastare le forme di pesca illegale e tutelare il patrimonio ittico e gli ecosistemi acquatici del territorio.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Oristano ha inoltre annunciato che saranno predisposti ulteriori servizi nelle aree sottoposte a concessione, anche a tutela dei pescatori regolari.