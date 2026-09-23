Un ventunenne residente a Bonorva è stato denunciato dai Carabinieri con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.

Il controllo è scattato nella notte del 18 settembre, intorno alle 4:20, in via Cairoli. I militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bonorva, con il supporto dei Carabinieri della Stazione di Torralba, hanno fermato tre giovani che stavano percorrendo la strada a piedi.

Durante le perquisizioni personali, come riferito dagli stessi Carabinieri, il ventunenne è stato trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di 89,77 grammi, avvolto nel cellophane, e di 1,75 grammi di cocaina, suddivisi in quattro dosi. Con lui sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione e un coltello a serramanico.

Gli accertamenti sono stati poi estesi alle abitazioni dei soggetti controllati. Nella residenza del giovane sono stati trovati altri 1,88 grammi di marijuana.

Le sostanze stupefacenti, il bilancino e il coltello sono stati sequestrati. Il 21enne è stato quindi denunciato.