Notte movimentata a Porto Torres, dove un uomo in forte stato di alterazione è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver aggredito quattro minorenni e sottratto loro borselli e telefoni cellulari.

L’episodio è avvenuto nella notte di domenica 20 settembre in via Mazzini. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Porto Torres sono intervenuti dopo una chiamata al 112.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo avrebbe aggredito i quattro ragazzi con strattonamenti, spintoni e alcuni schiaffi, convinto che fossero stati loro a prendere a calci la serranda e la porta della sua abitazione.

La reazione non si sarebbe fermata lì. L’uomo avrebbe infatti sottratto ai minorenni anche i borselli e i telefoni cellulari.

I giovani, approfittando di un momento di maggiore calma, sono riusciti ad allontanarsi e a contattare i genitori, che hanno subito avvisato le forze dell’ordine.

Le ricerche avviate dai militari della Compagnia di Porto Torres hanno consentito di individuare l’uomo, trovato ancora in possesso di tutto il materiale sottratto ai ragazzi. La refurtiva è stata recuperata e successivamente restituita agli aventi diritto.

L’uomo, ancora in forte stato di alterazione, è stato quindi arrestato e accompagnato negli uffici della Compagnia Carabinieri di Porto Torres per gli adempimenti di rito.

Informata l’Autorità giudiziaria, è stato disposto il suo trasferimento nella Casa circondariale di Sassari-Bancali.