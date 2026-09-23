Un 36enne di Monti è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia nell’ambito di un servizio mirato al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata eseguita nella giornata di lunedì 22 settembre. L’uomo, già noto alle Forze di polizia per precedenti specifici, è stato sottoposto prima a perquisizione personale e successivamente domiciliare.

Durante i controlli i militari, come da loro riferito, hanno rinvenuto e sequestrato oltre un chilogrammo di hashish, suddiviso in panetti, circa 300 grammi di cocaina in pietra e 20 grammi di MDMA.

Sono stati inoltre trovati due bilancini di precisione.

Secondo quanto comunicato dai Carabinieri, il quantitativo e la diversa tipologia delle sostanze sequestrate rappresentano un risultato significativo nell’attività di contrasto all’approvvigionamento e alla distribuzione di droga sul territorio.

L’arresto rientra nei servizi di prevenzione e controllo portati avanti dal Reparto Territoriale di Olbia sia nei centri maggiormente popolati sia nei comuni dell’interno.