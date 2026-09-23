Allerta gialla per rischio idrogeologico legato ai temporali su parte della Sardegna.

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un avviso valido dalle 14 di oggi, 23 settembre 2026, fino alle 00:00 del 24 settembre.

Le aree interessate sono Iglesiente e Campidano, dove è previsto un livello di criticità ordinaria, codice giallo, per rischio idrogeologico da temporali.

La Protezione civile invita la popolazione alla massima prudenza. In presenza di fenomeni temporaleschi è consigliato restare nelle proprie abitazioni e, se ci si trova in locali seminterrati o al piano terra, salire ai piani superiori.

Il Servizio di Protezione Civile del Comune di Cagliari ha inoltre reso note le norme di comportamento che interessano gli abitanti della Municipalità di Pirri, in modo da evitare possibili situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica.

Secondo l’avviso è opportuno evitare di parcheggiare nelle vie: Balilla (dalla Piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Le auto parcheggiate nelle sopraccitate vie possono essere spostate nel parcheggio della piscina di Terramaini in via Pisano.

Viene altresì raccomandato di limitare gli spostamenti in auto ai soli casi di urgenza e di mantenersi costantemente informati sull’evoluzione dei fenomeni e sulle indicazioni fornite dalle strutture territoriali di Protezione civile.

Tra le principali avvertenze anche il divieto di attraversare torrenti in piena, sia a piedi sia con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti o fiumi e di attraversare sottopassi.