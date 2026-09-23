Nel pomeriggio di domenica 20 settembre, a Porto Torres, un uomo è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver violato un provvedimento di allontanamento e il divieto di avvicinamento nei confronti della madre.

L’intervento è avvenuto in via Ettore Sacchi, dove i Carabinieri della Stazione di Porto Torres, insieme ai militari della Stazione di Palmadula, sono arrivati dopo una chiamata al 112.

Secondo quanto riferito dai militari, l’uomo avrebbe forzato l’ingresso nell’abitazione della madre contro la sua volontà. La donna, impaurita, è riuscita a contattare i militari, che sono intervenuti rapidamente riuscendo a individuare e bloccare l’uomo prima che la situazione potesse degenerare.

L’uomo è stato poi accompagnato nella caserma della Compagnia Carabinieri di Porto Torres, dove sono state svolte le attività di rito.