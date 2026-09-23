Ha superato nella corsia di sorpasso la colonna di auto ferma per consentire l’attraversamento pedonale e ha travolto due bambine che stavano attraversando la strada con la loro mamma.

È accaduto questa mattina in via Rockeller, a Sassari. Secondo quanto appreso, le due piccole si trovavano sulle strisce pedonali quando sono state investite dall’auto.

In base alla prima ricostruzione, dopo l’impatto, il conducente si sarebbe fermato soltanto per un istante, per poi ripartire e allontanarsi facendo perdere le proprie tracce.

Le bambine sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate al pronto soccorso del Santissima Annunziata. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sono gravi.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale, che ha avviato gli accertamenti per risalire all’identità dell’automobilista.