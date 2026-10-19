Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 19 ottobre 2026, sulla vecchia Strada Statale 125, dove un motociclista di nazionalità tedesca ha perso la vita in seguito a un incidente stradale al km 118,200, dove l’uomo, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada mentre era in sella alla sua moto.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco di Lanusei. È atterrato anche l’elisoccorso per prestare assistenza al motociclista.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Jerzu, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.