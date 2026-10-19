Choc in Campania, dove un tredicenne è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santobono di Napoli dopo essere stato accoltellato al torace sabato scorso, 17 ottobre, nel parcheggio del centro commerciale Campania, a Marcianise, in provincia di Caserta.

Secondo quanto ricostruito finora, prima dell’aggressione il ragazzino avrebbe avuto un litigio con un coetaneo. Successivamente, sarebbe stato aggredito da due adulti, che avrebbero agito per "punirlo".

Dopo il fatto, i Carabinieri della Compagnia di Marcianise hanno fermato due uomini, di 34 e 20 anni. Nei loro confronti l’accusa è di tentato omicidio.