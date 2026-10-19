Piogge generalizzate, spesso intense, temporali isolati, venti forti e un calo delle temperature sono attesi in varie parti dell'Italia nei prossimi giorni. Domani, martedì 20 ottobre, e mercoledì 21 il Paese sarà infatti interessato dall'arrivo di un vasto fronte atlantico perturbato.

Le prime avvisaglie sono riscontrabili già nella giornata di oggi, sottolinea Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, con "condizioni di spiccata instabilità al Nord-Ovest e fenomeni localmente intensi che interesseranno il Ponente Ligure".

Martedì il maltempo colpirà soprattutto le regioni del Nord-Ovest, e in particolare la Liguria e il Piemonte, con piogge continue e abbondanti.

"Entro il pomeriggio di mercoledì - afferma Brescia - gli accumuli complessivi potranno superare i 100-150 mm nell'area del Savonese". Non solo: con il progressivo avanzamento del fronte le precipitazioni si estenderanno a quasi tutto il territorio nazionale. Un'attenzione particolare andrà rivolta ai settori tirrenici, Toscana e Lazio in primis. I venti andranno a disporsi dai quadranti occidentali e sud-occidentali: le intense correnti di Libeccio che soffieranno a oltre 40 km/h potranno generare delle mareggiate lungo le coste esposte di Liguria e Toscana con onde alte fino a 3-4 metri.

Infine da giovedì, complice il brutto tempo, si assisterà a un calo delle temperature minime di circa 2-4°C.

ALLERTA METEO IN SARDEGNA

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha rilasciato oggi un avviso di allerta per rischio idrogeologico legato a temporali nelle seguenti aree: Iglesiente, Campidano, Flumendosa Flumineddu e Logudoro. L'allerta è in vigore dalle 00:00 del 20 ottobre 2026 alle 21:00 dello stesso giorno e è classificata come codice giallo, corrispondente a una criticità ordinaria.

Per lo stesso arco temporale, il Servizio di Protezione Civile del Comune di Cagliari ha reso note le norme di comportamento che interessano gli abitanti della Municipalità di Pirri, in modo da evitare possibili situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica.

Secondo l’avviso è opportuno evitare di parcheggiare nelle vie: Balilla (dalla Piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Le auto parcheggiate nelle sopraccitate vie possono essere spostate nel parcheggio della piscina di Terramaini in via Pisano.

Con l'obiettivo di tutelare ulteriormente la sicurezza e l'incolumità pubblica, in presenza di fenomeni temporaleschi i cittadini sono inoltre invitati a prestare la massima attenzione e ad attivare le misure di autoprotezione: non scendere nei piani interrati o seminterrati; non uscire di casa; allontanarsi dalle strade allagate raggiungendo luoghi più elevati.

L'Amministrazione ribadisce l'invito rivolto a cittadine e cittadini alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune di Cagliari.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, lunedì 19 ottobre

Cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti più compatti sui settori orientali e meridionali con isolati rovesci o temporali con cumulati localmente moderati; poco nuvoloso altrove.

Venti: deboli o moderati da Sud-Est, forti sulle coste del Sulcis.

Mari: mossi, localmente molto mossi sui settori occidentali e meridionali.

Previsioni per la giornata di domani, martedì 20 ottobre

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati moderati. Possibilità di temporali forti isolati.

Temperature: minime in aumento, stazionarie sul settore settentrionale, massime stazionarie o in lieve calo.

Venti: moderati da SE, con rinforzi fino a forti nel Sulcis e lungo le coste occidentali sino al pomeriggio; deboli o moderati da Ovest con rinforzi sulla costa settentrionale dalla serata.

Mari: da mossi a molto mossi con moto ondoso in aumento nel corso della giornata.

Previsioni per la giornata di mercoledì 21 ottobre

Cielo nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli o localmente moderati sul settore occidentale nella prima parte della giornata. Attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio.

Temperature: da lieve a moderata diminuzione, anche sensibile sul settore nord-occidentale nei valori massimi.

Venti: deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest, forti lungo la costa settentrionale.

Mari: molto mossi, localmente agitati sulla costa settentrionale dal pomeriggio.

Tendenza per i giorni successivi

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da cielo prevalentemente velato; per venerdì e atteso un aumento della nuvolosità con possibilità di deboli precipitazioni sul settore occidentale. Le temperature minime tenderanno a diminuire, mentre le massime saranno in lieve calo giovedì e in aumento il giorno seguente. I venti soffieranno deboli o mdoerati dai quadranti occidentali con rinforzi sino a forti sulla costa settentrionale giovedì. I mari saranno mossi o molto mossi, localmente agitati sul settore settentrionale nella prima parte di giovedì.