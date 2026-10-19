Stava rientrando a casa in bicicletta dopo una giornata di lavoro nei campi quando è stato urtato da un trattore ed è caduto sull’asfalto, morendo sul colpo. La vittima è Ruben Miah, bracciante agricolo di 36 anni originario del Bangladesh, coinvolto in un incidente avvenuto sabato sera lungo via Vicinale Fornacelle, nel territorio della provincia di Frosinone.

Per la vicenda i Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo hanno denunciato alla Procura di Cassino un agricoltore di 25 anni, accusato di omicidio stradale. La ricostruzione dell’accaduto è ancora al vaglio degli investigatori e la dinamica non è stata del tutto chiarita.

Secondo quanto emerso finora, il giovane si trovava alla guida del proprio trattore quando avrebbe urtato accidentalmente la bicicletta condotta dal bracciante. Dopo l’impatto, il 25enne si sarebbe allontanato dal luogo dell’incidente, per poi fare ritorno poco dopo a bordo di un’automobile, accompagnato da un amico.

A quel punto i due avrebbero chiamato i soccorsi e tentato di rianimare il 36enne, senza riuscire a salvargli la vita. Per stabilire con maggiore precisione le cause del decesso, la Procura di Cassino ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima.