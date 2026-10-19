In occasione della Giornata Mondiale dell'Osteoporosi del 2026, domani, martedì 20 ottobre, l'ASL 3 di Nuoro partecipa all'(H) Open Day dedicato alla salute delle ossa.

Il messaggio "AMA LE TUE OSSA. Proteggi il tuo futuro. Non farti rompere dall’osteoporosi" è stato lanciato da FEDIOS - Federazione Italiana Osteoporosi e Malattie dello Scheletro in concomitanza con l'evento. Per la giornata di domani, l'Ambulatorio per lo studio delle Malattie Osteometaboliche e il Servizio di densitometria ossea presso l'11° piano - Unità Operativa Geriatria del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro, organizzano un'annuale giornata di screening gratuito per chi non ha mai effettuato una valutazione della densità ossea tramite Dexa (MOC).

L'iniziativa mira a promuovere la prevenzione, la diagnosi precoce e la consapevolezza su una patologia spesso asintomatica ma impattante sulla qualità della vita, soprattutto tra gli adulti oltre i 50 anni. Durante la giornata, i partecipanti selezionati saranno sottoposti a valutazioni strumentali tramite ecografia e a visite specialistiche con gli esperti dell'Ambulatorio Osteometabolico.

Le categorie per lo screening gratuito sono: donne in menopausa di età superiore ai 50 anni; donne in menopausa indotta da terapia; uomini di età superiore ai 50 anni; persone in terapia con corticosteroidi o antagonisti LHRH o GnRH; pazienti affetti da patologie oncologiche o immunologiche; pazienti con fratture precedenti da fragilità o fratture vertebrali.

La prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati. Per prenotare, è possibile chiamare il numero 0784 240491 nei seguenti orari: Venerdì 16 ottobre e lunedì 19 ottobre, dalle 12:00 alle 14:00. Si consiglia di portare con sé eventuali documenti clinici pregressi.