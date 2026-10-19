Sono oltre 300 mila, finora, le richieste di rilascio e rinnovo del passaporto presentate negli uffici postali italiani. Il servizio di Poste Italiane continua a registrare numeri significativi, con una particolare concentrazione nei piccoli centri: 240 mila domande sono state effettuate nei circa 7 mila uffici postali dei Comuni con meno di 15 mila abitanti.

Parallelamente prosegue il progetto Polis, l’iniziativa di Poste Italiane dedicata alla trasformazione degli uffici postali nei territori interessati. In 24 province sono stati completati i lavori di ammodernamento delle sedi coinvolte, tra cui quelle di Agrigento, Bari, Bolzano, Firenze, Imperia e Pisa.

Progetto Polis, rinnovato il 90% degli uffici coinvolti

Complessivamente, sono oltre 6.200 gli uffici postali che hanno già concluso gli interventi di rinnovamento, pari a circa il 90% dell’intera rete interessata dal progetto.

L’iniziativa punta a rendere disponibili servizi della pubblica amministrazione anche nei Comuni più piccoli, avvicinando le prestazioni ai cittadini e semplificando l’accesso alle procedure. Tra i servizi disponibili rientra anche quello per il rilascio e il rinnovo del passaporto, che consente di presentare la richiesta direttamente allo sportello postale.