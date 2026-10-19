Un uomo di 52 anni è morto dopo un violento scontro frontale tra due auto avvenuto nella serata di ieri a Santadi. Nell'incidente, verificatosi intorno alle 21 lungo la strada provinciale 70, è rimasto gravemente ferito anche un ragazzo di 20 anni, trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari.

La dinamica dello schianto è ancora in fase di accertamento. Per cause non ancora chiarite, le due vetture, condotte rispettivamente dal cinquantaduenne e dal giovane, si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l'intervento dei soccorritori.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, insieme ai Vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. Per il cinquantaduenne, nonostante il trasferimento in ospedale e i tentativi dei medici, non c'è stato nulla da fare.

Il ventenne ha riportato ferite gravi ed è stato accompagnato al Brotzu in codice rosso. Stando alle prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Restano da chiarire le circostanze che hanno portato allo scontro, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.